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Милан Гаич рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта с ЦСКА

Сербский защитник московского ЦСКА Милан Гаич рассказал о том, как проходили переговоры о продлении контракта с армейцами.

Источник: Чемпионат.com

«На самом деле переговоры о продлении контракта с ЦСКА длились недолго. Активное общение началось после финала Кубка России, а потом клуб попросил меня подождать, пока придёт новый тренер», — передаёт слова Гаича корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Армейцы объявили о продлении контракта с сербским футболистом 24 июня. Новое соглашение серба с красно-синими рассчитано до конца сезона-2026/2027.

Гаич выступает за московскую команду с 2022 года. За это время он провёл 113 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач. В составе красно-синих Гаич дважды побеждал в Фонбет Кубке России, один раз в Суперкубке, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги.