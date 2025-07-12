Милан Гаич рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта с ЦСКА

Гаич выступает за московскую команду с 2022 года. За это время он провёл 113 матчей, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач. В составе красно-синих Гаич дважды побеждал в Фонбет Кубке России, один раз в Суперкубке, а также стал обладателем серебряных и бронзовых медалей Российской Премьер-Лиги.