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Дюков назвал высокими шансы на возвращение российских клубов в еврокубки

По словам Александра Дюкова, различные источники позволяют предположить, что вероятность принятия решения о возвращении российских команд на международные соревнования к концу 2025 года высока.

Источник: РФС

Глава РФС Александр Дюков считает, что существует высокая вероятность возвращения сборных России и клубов к международным турнирам к концу 2025 года. Об этом он заявил журналистам.

«Недавно я говорил о возвращении к турнирам, это различная информация и интуиция. Откуда информация? Разные источники. Высока вероятность, что Россию вернут до конца 2025 года», — цитирует Дюкова ТАСС.

Российские сборные и клубы с 2022 года отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. В связи с этим сборная России пропустила ЧМ-2022 и Евро-2024, а российские клубы — еврокубки.

В УЕФА неоднократно заявляли, что российские команды не вернут до окончания военной операции на Украине.

Дюков в конце марта говорил, что стран, выступающих против возвращения сборной России на международные турниры, в мире становится все меньше.