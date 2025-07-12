В «Динамо» пошутили о введении третьего тайма в РПЛ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» в своем Telegram-канале опубликовало шуточный документ, адресованный президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Александру Алаеву, с просьбой ввести третий тайм в матчах чемпионата России по футболу.
В субботу московское «Динамо» на выезде разгромило столичный «Локомотив» в товарищеском матче. Встреча прошла в формате трех таймов по 45 минут и завершилась со счетом 5:1. Все пять голов «бело-голубые» забили в третьем тайме.
«Уважаемый Александр Александрович, футбольный клуб “Динамо” обращается к вам с инициативой, продиктованной исключительно спортивной логикой и, быть может, креативным и новаторским подходом к спортивным соревнованиям. В связи с успешными действиями нашей команды в третьем тайме “Локомотив” — “Динамо” мы предлагаем официально внедрить третий тайм в матчи чемпионата России. Мы уверены, что это не только повысит зрелищность и драматизм матчей, но и позволит “Динамо” наконец-то раскрыть свой истинный потенциал после 90-й минуты. Ведь футбол — это праздник, а, как известно, лучший праздник — тот, который не заканчивается вовремя», — отмечается в публикации «Динамо».
В первом туре чемпионата России «Динамо» 18 июля примет калининградскую «Балтику».