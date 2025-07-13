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Карпин наводит дисциплину в «Динамо», заявил Степашин

Экс-премьер РФ Степашин: тренер Карпин наводит дисциплину в «Динамо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин — амбициозный человек, он уже наводит дисциплину в команде, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр РФ, член совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин.

«Да, мы недавно встречались. У нас прошел совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю в “Динамо”. Он (Карпин — ред.) пришел, выступил. Он, во-первых, дал диагноз, что в команде, что нужно. Но это останется, пускай, между нами, чтобы “Зенит” не услышал. Есть уже серьезное укрепление в команде», — сказал он.

Степашин отметил, что Карпин — человек амбициозный, блестящий футболист с потрясающей харизмой.

«Режимщик, уже дисциплину наводит. И задача у нас одна — бороться за первое место, за кубок», — сказал он.