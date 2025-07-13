Карпин наводит дисциплину в «Динамо», заявил Степашин

«Да, мы недавно встречались. У нас прошел совет директоров и консультативный совет, который я возглавляю в “Динамо”. Он (Карпин — ред.) пришел, выступил. Он, во-первых, дал диагноз, что в команде, что нужно. Но это останется, пускай, между нами, чтобы “Зенит” не услышал. Есть уже серьезное укрепление в команде», — сказал он.