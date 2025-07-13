Игрок ЦСКА Роша: мы снимем с себя кожу, но сделаем всё, чтобы завоевать титулы

— Фабио говорил, что нам надо быть предельно сосредоточенными. Его игровой стиль подразумевает, что каждый футболист должен быть готовым выполнить то или иное требование. На самом деле у каждого из нас есть лидерское слово, мнение каждого уважают, каждый может сказать что‑то. Большинство из ребят находятся в команде три года, мы уже стали настоящей семьёй, сплотились. Следующий сезон не будет исключением в этом плане. Мы снимем с себя кожу, но сделаем всё, чтобы завоевать титулы, которые так важны для клуба, — приводит слова Роши «Матч ТВ».