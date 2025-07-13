Данил Круговой высказался о новой позиции на поле при Челестини в ЦСКА

«У меня теперь новая позиция, всё отлично, всё нравится. Да, с “Краснодаром” тяжёлый матч, очень мало пространства, моментов. Но в сезоне будет больше возможностей показать себя. Я готов приносить пользу на 100%», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.