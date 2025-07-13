Иван Таранов: у ЦСКА гораздо лучше развит компонент страсти к победе, чем у «Краснодара»

У «Краснодара» есть игра, техничные ребята двигают и контролируют мяч. Но у ЦСКА гораздо лучше развит компонент страсти к победе. Опыт финальных матчей и побед в них у ЦСКА гораздо выше, поэтому результат закономерный«, — сказал Таранов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.