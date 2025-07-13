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Иван Таранов: у ЦСКА гораздо лучше развит компонент страсти к победе, чем у «Краснодара»

Бывший футболист ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов высказался о прошедшем матче за Суперкубок, в котором армейцы обыграли «быков» со счётом 1:0.

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист ЦСКА и «Краснодара» Иван Таранов высказался о прошедшем матче за Суперкубок, в котором армейцы обыграли «быков» со счётом 1:0.

«Результат закономерен. ЦСКА более опытный клуб в плане завоевания трофеев. “Краснодару” в таких матчах не хватает простого понимания, что нужно умирать на футбольном поле, чтобы выигрывать трофеи. Тем более когда трофей решается в одном матче.

У «Краснодара» есть игра, техничные ребята двигают и контролируют мяч. Но у ЦСКА гораздо лучше развит компонент страсти к победе. Опыт финальных матчей и побед в них у ЦСКА гораздо выше, поэтому результат закономерный«, — сказал Таранов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.