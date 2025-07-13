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Стала известна зарплата Жерсона в «Зените»

Бразильский полузащитник Жерсон, о переходе которого «Зенит» должен объявить сегодня, 13 июля, будет зарабатывать около € 3,5 млн в год.

Источник: Чемпионат.com

Также в контракте прописаны различные бонусы, в том числе — за количество матчей. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Фиксированная часть составит € 3,5 млн. Однако доход может вырасти с учётом достижения целей», — добавил собеседник издания.

Жерсон выступал в составе красно-чёрных с января 2023 года. Трудовое соглашение игрока с клубом было рассчитано до конца 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.