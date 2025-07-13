Даку продлил контракт с «Рубином»

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Казанский «Рубин» объявил в Telegram-канале о подписании нового контракта с албанским нападающим Мирлиндом Даку.
Новый контракт Даку рассчитан до 2029 года.
«Этот сериал закончился — Даку остается с нами», — говорится в сообщении казанского клуба.
В июне «Рубин» вел переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» по переходу Даку, но позже агент игрока Харис Факич рассказал, что трансфер сорвался, поскольку стороны не согласовали финансовые условия.
Даку 27 лет. Он выступает за «Рубин» с июля 2023 года. По итогам минувшего сезона форвард забил 15 голов в 26 матчах чемпионата России и стал вторым в списке лучших бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ).