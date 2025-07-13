Заболотный подтвердил слова и забил за «Спартак»! Но что за «пушка» удалась Умярову. Видео

Москвичи получили неудобный для себя сценарий прошлого сезона. Команда часто не знала, что делать, если пропускала первой. Тут же «Спартак» быстро отыгрался и затем действовал уверенно. Сказалось отсутствие груза ответственности в товарищеском матче или всё же Станкович решил проблему? Точный ответ получим только по ходу сезона.