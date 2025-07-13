Выводы из прошлого сезона сделаны
— Как бы вы подвели итоги прошлого сезона?
— Итоги неудовлетворительные. Выводы сделаны. Мы собирались и тщательно разбирали ситуацию. Рассчитываем, что новый сезон покажет, что мы в состоянии достичь большего.
— Из усилений пока только Заболотный. Всегда хочется иметь больше. В чем проблема получить новичков к старту сезона?
— Хочется раньше, конечно. Но те трансферы, которые планировались, пока не произошли. Позиции были определены еще в конце прошлого сезона. Но, как вы понимаете, если это касается зарубежных игроков, достаточно сложно сейчас до начала сезона привезти серьезное усиление. Некоторые зарубежные игроки ждут предложений из чемпионатов, клубы которых играют в еврокубках. Или устраивают какой-то аукцион. В итоге привезти серьезных игроков в начале трансферного окна не получается.
— Возвращаясь к Заболотному. Вы взяли форварда, но зимой расстались с Шамаром и Жозе. Почему спустя полгода вы возвращаетесь к кандидатуре нападающего такого же типа?
— Конкретные характеристики футболистов лучше обсуждать со спортивным директором и тренером. Это их выбор. Мы его стараемся поддерживать.
— Вам понятна логика выбора?
— Лучше этот вопрос обсудить со спортивным блоком.
— Много критики в адрес Кахигао из-за того, что футболистов, с которыми клуб хочет расстаться, не продают, а расторгают с выплатой компенсаций. Вас устраивает эта ситуация?
— Для меня это очень неприятные ситуации, как для человека, который отвечает за финансы клуба. Но, как правило, это какой-то компромисс, а не выплата полной суммы расторжения. Где-то игрок идет навстречу. Так происходит чаще всего с футболистами, которые не имеют игровой практики. И их тяжело продать. Попытки найти клуб есть. Это задача спортивного департамента.
Комличенко не дождался звонка от «Спартака»? Я слышал другую версию
— А что с российскими игроками? Были разговоры про Осипенко, Комличенко, Сергеева. Почему нет усиления?
— Мы, естественно, располагаем обоймой российских игроков. Если говорить конкретно про этих футболистов, то они перешли в другие клубы. Поэтому их у нас нет.
— В чем недоработал «Спартак»?
— Это всегда комплекс факторов. И финансовый вопрос, и предпочтения игрока. Так или иначе, у нас нет задачи засыпать кого-то деньгами и делать сумасшедшие предложения. По некоторым из названных игроков переговоры шли, но было принято решение «не атаковать».
— Комличенко сказал, что ждал звонка от «Спартака» в назначенный срок, но он не поступил.
— Я слышал другую версию от нашего спортивного блока. Но не вижу смысла подробно разбирать несостоявшийся трансфер.
— Но версии Комличенко и спортивного блока отличаются?
— Да.
— У вас нет претензий к Кахигао?
— Думаю, оценку его работе мы дадим по окончании трансферного окна.
— Была информация в СМИ, что «Зенит» и «Спартак» сговорились, чтобы затянуть переход Сергеева в «Динамо».
— Вам самим не смешно, что «Зенит» и «Спартак» сговорились?
— Писали, что Барко может уехать. В том числе из-за личных причин.
— Личную жизнь Барко обсуждать не собираюсь. Это важный для нас игрок. Он прекрасный футболист. И мы на него рассчитываем.
— Говорил ли Барко, что хочет уйти?
— Даже если бы такое было, это бы не обсуждалось с журналистами в микст-зоне.
— Поступало ли предложение по Угальде? Клуб готов с ним расстаться за определенную сумму?
— Угальде действительно интересуются. Это нормально. Он лучший бомбардир. Но на данный момент не поступало предложение, которое устроило бы «Спартак».
Дмитрий Барулев