— Хочется раньше, конечно. Но те трансферы, которые планировались, пока не произошли. Позиции были определены еще в конце прошлого сезона. Но, как вы понимаете, если это касается зарубежных игроков, достаточно сложно сейчас до начала сезона привезти серьезное усиление. Некоторые зарубежные игроки ждут предложений из чемпионатов, клубы которых играют в еврокубках. Или устраивают какой-то аукцион. В итоге привезти серьезных игроков в начале трансферного окна не получается.