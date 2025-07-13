Гол Глушенкова ударом с углового! «Зенит» забил сербам семь и показал Жерсона. Видео

После этого «Зенит» снизил скорости — тогда «Войводина» подняла голову. Сербская команда, в составе которой было пять легионеров, создала свой первый голевой момент после провала «Зенита» по центру. Партнёров страховал сместившийся слева Вега, который вынудил соперника поспешить с ударом. Коканович не попал в створ. А в середине первого тайма «Зенит» опять забил в результате углового! В прошлом сезоне сине-бело-голубых критиковали за игру на стандартах у чужих ворот, но, судя по матчу с «Войводиной», есть прогресс. После подачи голкипер гостей выбил мяч, контролировавший подбор Мантуан вернул его кроссом в штрафную, а Дуглас Сантос выиграл воздух.