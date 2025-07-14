Руслан Пименов: «Если не ставить амбициозные задачи, мы не будем двигаться вперед»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» готовятся к новому сезону РПЛ. Летом они пережили кардинальные перемены — ушел со своего поста главный тренер Игорь Осинькин, работавший с командой почти пять лет. Также значительно обновился состав игроков. Кроме того, в июне свой грядущий уход анонсировали руководители клуба — генеральный директор Роберт Тер-Абрамян и заместитель генерального директора Руслан Пименов. Они пока остаются на своих должностях, но покинут их в ближайшие несколько недель.
Новым главным тренером стал Магомед Адиев. Его команда провела во время летних сборов два контрольных матча — ничья с московским «Спартаком» и поражение от грозненского «Ахмата». В интервью «Известиям» Руслан Пименов прокомментировал подготовку команды к сезону, рассказал, каково работать в условиях серьезного сокращения бюджета, а также объяснил логику назначения Адиева.
— Как оцените готовность команды к сезону?
— С каждым днем она всё лучше и лучше готова. К примеру, контрольный матч со «Спартаком» показывает, что форму команда набирает. Результат здесь на втором месте. Главное — это подготовка к сезону, к официальным матчам.
— Роберт Тер-Абрамян и вы в июне объявили о грядущем уходе из «Крыльев». Сейчас по-прежнему управляете полностью клубом и ведете селекцию или уже кому-то передаете дела?
— Мы участвуем (улыбается). И в селекции, и в процессе построения команды. Пока преемников еще не было. Нам их не показывали (улыбается). Остальное — слухи.
— Но ваш уход — не слухи? Вы ведь уже сказали об этом.
— Про наш уход — не слухи. Но, опять же, здесь нужно доработать. И отработать по регламенту. Мы пока с «Крыльями». И, скорее всего, в первом туре нового чемпионата еще будем в «Крыльях». На матче с «Акроном» будем еще на своих постах.
— На какие позиции «Крыльям» еще нужно усиление на предстоящий сезон?
— Нападающий качественный, полузащитник креативный. Плюс мы еще, конечно, ждем возвращения после травмы Ивана Олейникова. Он как раз очень хорошо восстанавливается — темпы отличные.
— С учетом того, что у «Крыльев» серьезно сократился бюджет, искать игроков стало сложнее?
— Ну мы же постепенно усиливаемся, подписываем игроков.
— Как это удается?
— Находим их на трансферном рынке. Как еще?
— Деньги откуда находятся?
— На трансферы свободных агентов деньги?
— Допустим, трансферы свободных агентов вам обходятся бесплатно. Но зарплату футболистам платить надо, они не задаром играют. На это средства есть?
— Кое-какие возможности имеются. Есть и другие моменты, на основе которых наши новички сделали выбор в пользу «Крыльев».
— Какие?
— Современный стадион, отличные болельщики, классный город. Партнеры по команде хорошие. Одно дело, когда ты идешь в клуб, где футболисты, пардон, слабые. А тут у нас и ребята качественные в футбольном плане, и хорошую ауру они создают, позволяющую адаптироваться новичком.
— Перед «Крыльями» поставлена задача занять восьмое место в предстоящем чемпионате. Насколько это реально с учетом всех сокращений бюджета и перемен в составе?
— Будет сложно. Но почему нет? Если не ставить такие хорошие амбициозные задачи, тогда мы не будем двигаться вперед. А в том, что бюджет у нас снизился в два раза, ничего страшного нет. Мы живем в такой парадигме и стараемся просто хорошо работать в этих условиях.
— Почему остановились на Магомеде Адиеве при выборе нового главного тренера?
— Сложный вопрос и легкий одновременно (улыбается). А кто был еще свободен из главных тренеров? Давайте с этого начнем.
— Владимир Федотов.
— Федотов, мне кажется, еще немножко занят судебными делами с ЦСКА.
— Это влияет на потенциальный интерес к нему?
— Не знаю. Просто, может быть, он бы не захотел к нам. Здесь могут быть разные моменты.
— Но все-таки почему именно Адиев?
— Нам нужен был человек, который прежде всего будет помогать «Крыльям» раскрывать футболистов и добиваться результатов в условиях сложных финансовых ограничений. У нас же бан есть на покупку футболистов. Но теперь, после того, как мы довольно выгодно продали в московское «Динамо» Ивана Сергеева, у «Крыльев» есть деньги, на которые клуб может рассчитывать.
Алексей Фомин