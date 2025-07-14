Руслан Пименов: «Если не ставить амбициозные задачи, мы не будем двигаться вперед»

— Будет сложно. Но почему нет? Если не ставить такие хорошие амбициозные задачи, тогда мы не будем двигаться вперед. А в том, что бюджет у нас снизился в два раза, ничего страшного нет. Мы живем в такой парадигме и стараемся просто хорошо работать в этих условиях.