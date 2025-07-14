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Тренер «Локомотива» отдал мошенникам более 11 млн рублей, пишут СМИ

Тренер вратарей «Локомотива» Хапов передал мошенникам 11,7 млн рублей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Тренер вратарей московского «Локомотива» Заур Хапов стал жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, Хапов передал злоумышленникам 11,7 млн рублей. Мошенники начали связываться со специалистом с 20 июня, представляясь сотрудниками Федерального казначейства и силовых структур. Они убедили тренера, что доступ к его банковским счетам могут иметь третьи лица, а значит деньги с них нужно вывести и положить в «безопасное место».

Хапову предложили передать деньги через курьеров. В июле он несколько раз встречался с ними для передачи своих накоплений, после чего понял, что его обманули.

Хапову 60 лет, он работает в «Локомотиве» с 2016 года. Он является чемпионом России 1995 года в составе команды «Спартак-Алания», а также обладателем Кубка России с «Локомотивом».