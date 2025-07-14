Тренер «Локомотива» отдал мошенникам более 11 млн рублей, пишут СМИ

По информации источника, Хапов передал злоумышленникам 11,7 млн рублей. Мошенники начали связываться со специалистом с 20 июня, представляясь сотрудниками Федерального казначейства и силовых структур. Они убедили тренера, что доступ к его банковским счетам могут иметь третьи лица, а значит деньги с них нужно вывести и положить в «безопасное место».