Луис Энрике ответил, давит ли на него сумма перехода в «Зенит»

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос, не испытывает ли он давления из-за того, что санкт-петербургский клуб, по разным оценкам, заплатил за него € 30 млн. Энрике перешёл в «Зенит» в январе из «Ботафого». Во второй половине прошлого сезона он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.