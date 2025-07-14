Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
15.07
Кайрат
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.32
П2
3.11
Футбол. Еврокубки
15.07
Линколн
:
Викингур Л
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
15.07
Хамрун Спартанс
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.58
П2
3.53
Футбол. Еврокубки
15.07
Милсами
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.51
П2
2.31
Футбол. Еврокубки
15.07
Мальме
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.53
П2
10.50
Футбол. Зарубежный
завершен
Челси
3
:
ПСЖ
0
П1
X
П2

Луис Энрике назвал «Зенит» большим европейским клубом

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о своём заявлении о желании вернуться в «Ботафого» и подчеркнул, что считает санкт-петербургский клуб большим европейским.

Источник: Чемпионат.com

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о своём заявлении о желании вернуться в «Ботафого» и подчеркнул, что считает санкт-петербургский клуб большим европейским. Энрике перешёл в «Зенит» в январе этого года. Во второй половине прошлого сезона он принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

«Мои слова были выдернуты из контекста. Я просто сказал, что мне было очень хорошо в “Ботафого” во время карьеры там — и это правда. В том интервью я лишь хотел поблагодарить бывший клуб. Мне всё там нравилось, но в то же время я был рад, получив предложение от большого европейского клуба — “Зенита”. Хочу сказать спасибо нынешней команде за прием, за возможность быть самим собой, показывать свой футбол. Меня тут все устраивает, я счастлив», — приводит слова Энрике «Российская газета».

Чемпионом России по итогам прошлого сезона стал «Краснодар». «Зенит» занял второе место в турнирной таблице РПЛ.