Луис Энрике назвал «Зенит» большим европейским клубом

«Мои слова были выдернуты из контекста. Я просто сказал, что мне было очень хорошо в “Ботафого” во время карьеры там — и это правда. В том интервью я лишь хотел поблагодарить бывший клуб. Мне всё там нравилось, но в то же время я был рад, получив предложение от большого европейского клуба — “Зенита”. Хочу сказать спасибо нынешней команде за прием, за возможность быть самим собой, показывать свой футбол. Меня тут все устраивает, я счастлив», — приводит слова Энрике «Российская газета».