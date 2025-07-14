Сергей Семак подвёл итоги двух матчей за два дня между «Зенитом» и «Войводиной»

«Главное, что все живы, здоровы. Большинство футболистов сыграли по полному матчу по 90 минут и вчера, и сегодня. Сегодняшняя встреча сложилась немножко сложнее, исходя из погодных условий. В первом тайме мы не так хорошо действовали, второй тайм был лучше. Видно было, что в конце уже ребята устали, но в целом уровень интенсивности был хороший. Много брака на фоне усталости, но нужно перетерпеть, потому что сегодня были игроки, которые по тем или иным причинам пропускали какое-то количество сборов, им немножко сложнее было в функциональном плане», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».