Критика, обожание и слёзы. Примерно таким будет путь Жерсона в «Зените»

С Жерсоном будет то же самое. Даже если он сделает хет-трик уже в первом своём матче. Накидываться сначала будут даже не на него, а на образ. Потом, возможно, и на самого игрока. Ведь никто представить не может, что у парня в первое время не пойдёт. Хотя будут объективные причины: в первую очередь — адаптация. Да, бразилец до этого залетал в европейские лиги, так что опыт за пределами страны есть. Но при этом мы видим пример того же Луиса Энрике. Он явно не стал разрывать с первых же матчей в России. Хотя, в отличие от Жерсона, провёл часть сборов. Новичок же «Зенита» начнёт играть, по сути, без тренировок. До старта РПЛ — неделя. Не так давно для бразильца закончился клубный ЧМ. И непонятно, в каком бразилец состоянии. Нужно нормализовать форму, влиться в коллектив, а это время. Однако максимальные ожидания будут с первой минуты появление Жерсона на поле. Может, это правильно. Так и должно быть.