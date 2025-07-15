Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
Кайрат
:
Олимпия Л
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.37
П2
3.35
Футбол. Лига чемпионов
18:30
Линколн
:
Викингур Л
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Хамрун Спартанс
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.44
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Милсами
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.46
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Мальме
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
1.22
X
6.90
П2
14.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
РФШ
:
Левадия
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Шкендия
:
ТНС
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Дифферданж
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.30
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Интер Э
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.33
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Брейдаблик
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.65
П2
4.34
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Зриньски
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Будучност
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
3.87
X
3.65
П2
2.00

Баранник: тренерам «Зенита» дали шанс доказать, что в том году произошёл форс-мажор

Бывший тренер-селекционер санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал о своих ожиданиях от выступления сине-бело-голубых в сезоне-2025/2026.

Источник: Чемпионат.com

Бывший тренер-селекционер санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал о своих ожиданиях от выступления сине-бело-голубых в сезоне-2025/2026.

«Зенит» будет настроен, чтобы не упустить чемпионство в этом сезоне. Многое будет зависеть от того, как будет играть команда. На бумаге «Зенит» — несомненный фаворит. Но если будут играть спустя рукава, как играли в том сезоне, то борьба будет за второе-третье место. «Зенит» будет очень стараться, но это футбол. Нельзя отдать победу заранее. Против них будут выходить с другим настроем. Игроки «Зенита» должны понимать, что против них будут играть с запредельным настроем. У того же тренерского штаба есть груз ответственности. Им дали шанс доказать, что в том году произошёл форс-мажор«, — сказал Баранник в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Марией Куцубеевой.