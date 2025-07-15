«Номер один для российского футбола». Защитник «Динамо» Мх Шумахов — об Артёме Дзюбе

— Это вообще нападающий номер один для российского футбола. Можно выдать хороший сезон, два-три, но ему уже 36 лет. И он так умело меняет свою игру! До сих пор выглядит хорошо. Это заслуживает уважения, — приводит слова Шумахова «Матч ТВ».