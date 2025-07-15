В ЦСКА отреагировали на информацию про запрет мяса для игроков

«Зашёл в командную столовую, взял себе мяса. Разумеется, никакого запрета на мясо нет и быть не может. Вопрос явно выдернут из контекста, а значит, требует пояснений. Речь о питании в день игры: непосредственно за три часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Нужно запастись энергией, а не дискомфортом. Пообщались с Хосе, новым нутрициологом. Он говорит, что принципы не новы: простые углеводы, низкое содержание жиров, белок — но через курочку и рыбку, а не, опять-таки, тот самый стейк из говядины», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.