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В ЦСКА отреагировали на информацию про запрет мяса для игроков

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию про запрет на употребление мяса для игроков команды.

Источник: Чемпионат.com

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию про запрет на употребление мяса для игроков команды. Ранее защитник ЦСКА Данил Круговой сообщил, что диетолог Хосе Блеса, который прежде работал с нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, запрещает футболистам есть говядину. Хавбек команды Кирилл Глебов и вовсе заявил, что мясо у армейцев просто под запретом.

«Зашёл в командную столовую, взял себе мяса. Разумеется, никакого запрета на мясо нет и быть не может. Вопрос явно выдернут из контекста, а значит, требует пояснений. Речь о питании в день игры: непосредственно за три часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка. Нужно запастись энергией, а не дискомфортом. Пообщались с Хосе, новым нутрициологом. Он говорит, что принципы не новы: простые углеводы, низкое содержание жиров, белок — но через курочку и рыбку, а не, опять-таки, тот самый стейк из говядины», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.

Прошлый сезон ЦСКА завершил на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и выиграл Кубок страны. В начале лета команду покинул Марко Николич, на посту главного тренера его заменил Челестини. Под руководством швейцарца армейцы выиграли Суперкубок России, победив в финальном матче «Краснодар» (1:0).