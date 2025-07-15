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Агент Мартинса исключил переход других своих клиентов в клубы РПЛ

Александр Боннефон, агент полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса, ответил на вопрос, стоит ли ждать других его клиентов в клубах Российской Премьер-Лиги в ближайшем будущем.

Источник: Чемпионат.com

Александр Боннефон, агент полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса, ответил на вопрос, стоит ли ждать других его клиентов в клубах Российской Премьер-Лиги в ближайшем будущем. Мартинс присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. За красно-белых Кристофер провёл 107 матчей, забил 18 мячей и стал обладателем Кубка России — 2022.

«Перейдет ли кто-то из моих клиентов в клуб из России? Скорее всего нет, сомневаюсь в этом», — приводит слова Боннефона Metaratings.

Действующим чемпионом России является «Краснодар». «Быки» выиграли Российскую Премьер-лигу в прошлом сезоне, обыграв в матче последнего тура РПЛ «Динамо» Москва со счётом 3:0. «Спартак» занял четвёртое место.