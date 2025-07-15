Агент Мартинса исключил переход других своих клиентов в клубы РПЛ

Александр Боннефон, агент полузащитника московского «Спартака» Кристофера Мартинса, ответил на вопрос, стоит ли ждать других его клиентов в клубах Российской Премьер-Лиги в ближайшем будущем. Мартинс присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. За красно-белых Кристофер провёл 107 матчей, забил 18 мячей и стал обладателем Кубка России — 2022.