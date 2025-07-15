С каким составом «Оренбург» возвращается в РПЛ? Летом команда потеряла почти всех лидеров!

«Проблем с финансами у нас как не было, так и не будет в этом сезоне, это 100%. А что касается изменений, безусловно, сейчас понимаю, что будем играть в РПЛ — будут дополнительные трансферы. У нас появилась возможность более активно работать на международном трансферном рынке. Так что я думаю, что болельщикам нужно ждать новых футболистов в ближайшее время».