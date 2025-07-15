Игрок «Алавеса» Моуриньо отказался переезжать в Россию, им интересовался «Спартак» — Лугт

Защитник перешёл в «Алавес» из мадридского «Атлетико» летом 2024 года. В минувшем сезоне Моуриньо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.