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«Локомотив» может бороться за тройку РПЛ и выход в финал Кубка России". Интервью Нагорных

Председатель совета директоров «Локомотива Юрий Нагорных ответил на вопросы “СЭ”.

Источник: Спорт-Экспресс

В прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место по итогам чемпионата России. Клуб пережил яркую осень, когда здорово раскрылся Алексей Батраков, и непростую весну. Этим летом «Локомотив» продлил контракт с лучшим молодым игроком РПЛ, сохранил Александра Сильянова и усилился нападающим Николаем Комличенко, полузащитниками Зелимханом Бакаевым и Александром Руденко.

Корреспонденты «СЭ» встретились с председателем совета директоров «Локомотива» Юрием Нагорных, чтобы обсудить задачи на будущий сезон и стратегию клуба.

— Как прошла подготовка команды к новому сезону? — первый вопрос Нагорных.

— Команда выполнила весь запланированный объем подготовительной работы, не обошлось без небольших травм. Но ничего критичного не произошло. Мы укрепили состав, в команде появились опытные российские игроки, которые добавят вариативности. Уверены, это даст возможность быстрее развиваться молодым футболистам. Сегодня «Локомотив» — коллектив, способный решать задачи. Перед началом нового сезона хотелось бы вновь сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку и пригласить их на матчи команды.

— Будет ли еще усиление у команды в летнее трансферное окно?

— Работа по усилению не закончена, она продолжается.

— «Локомотив» сегодня является топ-клубом?

— Конечно. Клуб как был, так и остается большой командой в российском футболе. И роль клуба-донора исполнять не будет. Важно связать работу по подготовке молодежи с тем, чтобы в команде были опытные ребята. Например, рядом с Бариновым — Карпукас и Годяев, с Монтесом — Морозов и Погостнов.

— Возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков?

— Мы живем в реальном мире, посмотрим. Будем делать все, чтобы у «Локомотива» это получилось. Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определенный путь, который необходимо пройти. В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой.

— Какие?

— Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России.

Артем Бухаев, Артем Калинин