— Конечно. Клуб как был, так и остается большой командой в российском футболе. И роль клуба-донора исполнять не будет. Важно связать работу по подготовке молодежи с тем, чтобы в команде были опытные ребята. Например, рядом с Бариновым — Карпукас и Годяев, с Монтесом — Морозов и Погостнов.