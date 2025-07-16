В прошедшем сезоне «Локомотив» занял шестое место по итогам чемпионата России. Клуб пережил яркую осень, когда здорово раскрылся Алексей Батраков, и непростую весну. Этим летом «Локомотив» продлил контракт с лучшим молодым игроком РПЛ, сохранил Александра Сильянова и усилился нападающим Николаем Комличенко, полузащитниками Зелимханом Бакаевым и Александром Руденко.
Корреспонденты «СЭ» встретились с председателем совета директоров «Локомотива» Юрием Нагорных, чтобы обсудить задачи на будущий сезон и стратегию клуба.
— Как прошла подготовка команды к новому сезону? — первый вопрос Нагорных.
— Команда выполнила весь запланированный объем подготовительной работы, не обошлось без небольших травм. Но ничего критичного не произошло. Мы укрепили состав, в команде появились опытные российские игроки, которые добавят вариативности. Уверены, это даст возможность быстрее развиваться молодым футболистам. Сегодня «Локомотив» — коллектив, способный решать задачи. Перед началом нового сезона хотелось бы вновь сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку и пригласить их на матчи команды.
— Будет ли еще усиление у команды в летнее трансферное окно?
— Работа по усилению не закончена, она продолжается.
— «Локомотив» сегодня является топ-клубом?
— Конечно. Клуб как был, так и остается большой командой в российском футболе. И роль клуба-донора исполнять не будет. Важно связать работу по подготовке молодежи с тем, чтобы в команде были опытные ребята. Например, рядом с Бариновым — Карпукас и Годяев, с Монтесом — Морозов и Погостнов.
— Возможно ли совместить борьбу за трофеи и развитие игроков?
— Мы живем в реальном мире, посмотрим. Будем делать все, чтобы у «Локомотива» это получилось. Но это не достигается за сезон, полтора, два. Это определенный путь, который необходимо пройти. В предстоящем сезоне будут поставлены более амбициозные задачи перед командой.
— Какие?
— Считаю, что клуб может бороться за тройку в РПЛ и выход в финал Кубка России.
Артем Бухаев, Артем Калинин