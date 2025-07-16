«Спартак» вернулся к переговорам о трансфере Влапа, Файзуллаев покинет ЦСКА, «Милан» подпишет еще одного игрока «Реала»?

Гарсия находится в системе «Реала» с 2013 года. В сезоне-2024/25 на счету защитника 54 матча во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее соглашение 25-летнего испанца с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 18 миллионов евро.