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«Спартак» вернулся к переговорам о трансфере Влапа, Файзуллаев покинет ЦСКА, «Милан» подпишет еще одного игрока «Реала»?

Трансферные новости и слухи — в нашем обзоре.

Источник: AP 2024

Главное в России

«Динамо» готово рассмотреть предложения по Лещуку

Как стало известно «СЭ», «Динамо» готово рассмотреть варианты с арендой 29-летнего голкипера Игоря Лещука.

За последний год серьезно прибавили 21-летний белорус Андрей Кудравец и 19-летний воспитанник академии Курбан Расулов, которые уже рассматриваются как достойная замена первому номеру Андрею Луневу, если тот не сможет сыграть. Поэтому бело-голубые не станут удерживать Лещука, чтобы Игорь получал игровую практику.

В сезоне-2024/25 29-летний голкипер провел за бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, пропустил 17 голов и два раза сыграл на ноль. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

«Спартак» вернулся к переговорам о переходе хавбека «Твенте»

«Спартак» возобновил переговоры о переходе полузащитника «Твенте» Михела Влапа, сообщает Tubantia.

По данным источника, ранее красно-белые приостановили обсуждение трансфера до 14 июля.

«Белого дыма пока нет», — сказал технический директор «Твенте» Ян Стройер.

28-летний Влап в прошлом сезоне забил семь мячей и сделал 10 голевых передач в 50 матчах за «Твенте». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Ранее голландец играл за «Андерлехт», «Арминию» и «Херенвен».

Файзуллаев продолжит карьеру в Турции?

Источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев близок к переходу в «Башакшехир» за 7,5 миллиона евро, сообщает Telegram-канал «Первый спорт».

Отмечается, что в сделке также предусмотрены бонусы. Турецкий клуб ведет активные переговоры с армейцами и готов выплатить всю сумму одним платежом.

7 июля в «Башакшехире» заявили «СЭ», что у них нет информации об интересе к 21-летнему узбеку.

В прошлом сезоне Файзуллаев сыграл 27 матчей за ЦСКА в РПЛ, забив два мяча и отдав четыре голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.

Лесовой переходит в «Пари НН»

Источник: Спорт-Экспресс

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой близок к переходу в «Пари НН».

27-летний футболист в ближайшее время пройдет медосмотр, по результатам которого должен заключить соглашение с волжским клубом. Оно будет рассчитано на три года.

Ранее инсайдер Иван Карпов писал об интересе «Пари НН» к Лесовому.

У Даниила оставался год контракта с «Динамо», это будет бесплатный переход, при этом бело-голубые включат опцию обратного выкупа за миллион евро и получат 30 процентов от продажи игрока другому клубу.

Минувший сезон Лесовой провел на правах аренды в кипрском «АЕЛ».

«Зенит» хочет подписать Кайо Жорже

Источник: AP 2024

Форвард «Крузейро» Кайо Жорже может перейти в «Зенит», сообщает UOL.

По сведениям источника, 23-летний бразилец — главная трансферная цель петербургского клуба. При этом, несмотря на большую сумму, предложенную бразильскому клубу, «Крузейро» и игрок не намерены вести переговоры.

В текущем сезоне Жорже провел 12 матчей в чемпионате Бразилии и забил 11 голов. На данный момент форвард лидирует в гонке бомбардиров турнира.

Что в Европе?

Фран Гарсия перейдет в «Милан»

«Милан» заинтересован в трансфере защитника «Реала» Франа Гарсии, сообщает журналист Даниэле Лонго.

По информации источника, «Милан» и «Реал» обсуждают детали потенциальной сделки. Мадридский клуб намерен выручить за своего воспитанника 20 миллионов евро.

Гарсия находится в системе «Реала» с 2013 года. В сезоне-2024/25 на счету защитника 54 матча во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее соглашение 25-летнего испанца с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 18 миллионов евро.

«Ювентус» сделал предложение «Порту» по Консейсау

«Ювентус» намерен выкупить ранее арендованного у «Порту» вингера Франсишку Консейсау, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, туринцы предложили за игрока 30 миллионов евро. Предложение соответствует сумме отступных, но итальянцы хотят выплатить деньги частями.

22-летний Консейсау в прошлом сезоне провел за «Ювентус» 40 матчей на правах аренды, забил семь голов и выполнил шесть ассистов.

«Айнтрахт» отказался продавать Экитике

Источник: AP 2024

«Айнтрахт» отказался от предложения «Ньюкасла» о переходе форварда Юго Экитике, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский клуб предлагал за 23-летнего француза 80 миллионов евро. Немецкий клуб хочет выручить за игрока более крупную сумму.

Экитике перешел в «Айнтрахт» из «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за команду на правах аренды. В прошедшем сезоне нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.

«Бавария» предложила 67,5 миллиона евро за Луиса Диаса

Источник: Reuters

«Бавария» продолжает переговоры по переходу форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса, сообщает The Athletic.

По информации источника, мюнхенцы предложили за 28-летнего колумбийца 67,5 миллиона евро, но «Ливерпуль» отклонил оффер. Мерсисайдцы оценивают игрока в 100 миллионов евро.

Диас выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. Он провел за команду 148 матчей, забил 41 гол и сделал 23 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 70 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Хендерсон возвращается в АПЛ

Источник: Reuters

«Брентфорд» объявил о переходе полузащитника Джордана Хендерсона.

35-летний англичанин подписал контракт на два сезона — до 2027 года. В июле соглашение с Хендерсоном расторг «Аякс», за который хавбек играл с начала 2024 года. Футболист провел 57 матчей в нидерландском клубе, забил один гол и сделал девять результативных передач.

Ранее Хендерсон также играл в саудовском «Аль-Иттифаке», «Ливерпуле», «Сандерленде» и «Ковентри».

Автор: Никита Веденеев

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