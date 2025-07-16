«Спартак» вернулся к переговорам о трансфере Влапа, Файзуллаев покинет ЦСКА, «Милан» подпишет еще одного игрока «Реала»?

Главное в России
«Динамо» готово рассмотреть предложения по Лещуку
Как стало известно «СЭ», «Динамо» готово рассмотреть варианты с арендой 29-летнего голкипера Игоря Лещука.
За последний год серьезно прибавили 21-летний белорус Андрей Кудравец и 19-летний воспитанник академии Курбан Расулов, которые уже рассматриваются как достойная замена первому номеру Андрею Луневу, если тот не сможет сыграть. Поэтому бело-голубые не станут удерживать Лещука, чтобы Игорь получал игровую практику.
В сезоне-2024/25 29-летний голкипер провел за бело-голубых 11 матчей во всех турнирах, пропустил 17 голов и два раза сыграл на ноль. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.
«Спартак» вернулся к переговорам о переходе хавбека «Твенте»
«Спартак» возобновил переговоры о переходе полузащитника «Твенте» Михела Влапа, сообщает Tubantia.
По данным источника, ранее красно-белые приостановили обсуждение трансфера до 14 июля.
«Белого дыма пока нет», — сказал технический директор «Твенте» Ян Стройер.
28-летний Влап в прошлом сезоне забил семь мячей и сделал 10 голевых передач в 50 матчах за «Твенте». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.
Ранее голландец играл за «Андерлехт», «Арминию» и «Херенвен».
Файзуллаев продолжит карьеру в Турции?
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев близок к переходу в «Башакшехир» за 7,5 миллиона евро, сообщает Telegram-канал «Первый спорт».
Отмечается, что в сделке также предусмотрены бонусы. Турецкий клуб ведет активные переговоры с армейцами и готов выплатить всю сумму одним платежом.
7 июля в «Башакшехире» заявили «СЭ», что у них нет информации об интересе к 21-летнему узбеку.
В прошлом сезоне Файзуллаев сыграл 27 матчей за ЦСКА в РПЛ, забив два мяча и отдав четыре голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 8 миллионов евро.
Лесовой переходит в «Пари НН»
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой близок к переходу в «Пари НН».
27-летний футболист в ближайшее время пройдет медосмотр, по результатам которого должен заключить соглашение с волжским клубом. Оно будет рассчитано на три года.
Ранее инсайдер Иван Карпов писал об интересе «Пари НН» к Лесовому.
У Даниила оставался год контракта с «Динамо», это будет бесплатный переход, при этом бело-голубые включат опцию обратного выкупа за миллион евро и получат 30 процентов от продажи игрока другому клубу.
Минувший сезон Лесовой провел на правах аренды в кипрском «АЕЛ».
«Зенит» хочет подписать Кайо Жорже
Форвард «Крузейро» Кайо Жорже может перейти в «Зенит», сообщает UOL.
По сведениям источника, 23-летний бразилец — главная трансферная цель петербургского клуба. При этом, несмотря на большую сумму, предложенную бразильскому клубу, «Крузейро» и игрок не намерены вести переговоры.
В текущем сезоне Жорже провел 12 матчей в чемпионате Бразилии и забил 11 голов. На данный момент форвард лидирует в гонке бомбардиров турнира.
Что в Европе?
Фран Гарсия перейдет в «Милан»
«Милан» заинтересован в трансфере защитника «Реала» Франа Гарсии, сообщает журналист Даниэле Лонго.
По информации источника, «Милан» и «Реал» обсуждают детали потенциальной сделки. Мадридский клуб намерен выручить за своего воспитанника 20 миллионов евро.
Гарсия находится в системе «Реала» с 2013 года. В сезоне-2024/25 на счету защитника 54 матча во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее соглашение 25-летнего испанца с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 18 миллионов евро.
«Ювентус» сделал предложение «Порту» по Консейсау
«Ювентус» намерен выкупить ранее арендованного у «Порту» вингера Франсишку Консейсау, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, туринцы предложили за игрока 30 миллионов евро. Предложение соответствует сумме отступных, но итальянцы хотят выплатить деньги частями.
22-летний Консейсау в прошлом сезоне провел за «Ювентус» 40 матчей на правах аренды, забил семь голов и выполнил шесть ассистов.
«Айнтрахт» отказался продавать Экитике
«Айнтрахт» отказался от предложения «Ньюкасла» о переходе форварда Юго Экитике, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.
По информации источника, английский клуб предлагал за 23-летнего француза 80 миллионов евро. Немецкий клуб хочет выручить за игрока более крупную сумму.
Экитике перешел в «Айнтрахт» из «ПСЖ» летом 2024 года. До этого он выступал за команду на правах аренды. В прошедшем сезоне нападающий провел 48 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 12 результативных передач.
«Бавария» предложила 67,5 миллиона евро за Луиса Диаса
«Бавария» продолжает переговоры по переходу форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса, сообщает The Athletic.
По информации источника, мюнхенцы предложили за 28-летнего колумбийца 67,5 миллиона евро, но «Ливерпуль» отклонил оффер. Мерсисайдцы оценивают игрока в 100 миллионов евро.
Диас выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. Он провел за команду 148 матчей, забил 41 гол и сделал 23 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 70 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Хендерсон возвращается в АПЛ
«Брентфорд» объявил о переходе полузащитника Джордана Хендерсона.
35-летний англичанин подписал контракт на два сезона — до 2027 года. В июле соглашение с Хендерсоном расторг «Аякс», за который хавбек играл с начала 2024 года. Футболист провел 57 матчей в нидерландском клубе, забил один гол и сделал девять результативных передач.
Ранее Хендерсон также играл в саудовском «Аль-Иттифаке», «Ливерпуле», «Сандерленде» и «Ковентри».
Автор: Никита Веденеев