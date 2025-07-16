Жерсон пытается убедить Уэсли Франка перейти в «Зенит» — O Dia

По данным источника, Жерсон является для Уэсли «лучшим другом» и «примером для подражания». Ранее эти игроки вместе выступали за «Фламенго». Сине-бело-голубые предлагают за игрока € 28 млн с учётом бонусов, «Рома» предлагает € 30 млн.