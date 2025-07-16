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Жерсон пытается убедить Уэсли Франка перейти в «Зенит» — O Dia

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон пытается убедить правого защитника «Фламенго» Уэсли Франка перейти в клуб с берегов Невы.

Источник: Чемпионат.com

Бразильский полузащитник «Зенита» Жерсон пытается убедить правого защитника «Фламенго» Уэсли Франка перейти в клуб с берегов Невы. Об этом сообщает O Dia.

По данным источника, Жерсон является для Уэсли «лучшим другом» и «примером для подражания». Ранее эти игроки вместе выступали за «Фламенго». Сине-бело-голубые предлагают за игрока € 28 млн с учётом бонусов, «Рома» предлагает € 30 млн.

Уэсли выступает в составе взрослой команды «Фламенго» с зимы 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.