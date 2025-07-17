Игра и деньги: самые дорогие покупки клубов РПЛ перед стартом сезона

В этой «весовой категории» лидером давно не удивишь. Уже сейчас с большим отрывом впереди всех — петербургский «Зенит». Ради того, чтобы вернуть себе отданное в прошлом сезоне «Краснодару» звание чемпиона России, сине-бело-голубые потратили €32,7 млн. И всего на двух игроков: 28-летнего бразильского полузащитника Жерсона, которого купили у «Фламенго» за €25 млн, и 21-летнего аргентинского левого защитника Романа Вегу, за которого «Аргентинос Хуниорс» получил €7,7 млн. И кажется, что это далеко не предел. Слухов много, и некоторые из них вполне могут стать реальными.