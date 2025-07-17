Игра и деньги: самые дорогие покупки клубов РПЛ перед стартом сезона

Начало нового сезона — традиционное время обновлений. Летнее трансферное окно открыто, и команды смогут покупать и продавать игроков до сентября. Но есть нюанс. Уже в эти выходные пройдут матчи первого тура Российской премьер-лиги, а значит в идеале все 16 клубов элитного дивизиона должны подойти к этим противостояниям во всеоружии. Во всяком случае, постараться — хотя бы с имеющимися на данный момент ресурсами.
Подробнее о том, как клубы РПЛ провели летнюю трансферную кампанию, кто потратил больше всех и кому еще нужно усиление, — в материале «Известий».
Кто сколько потратил
В этой «весовой категории» лидером давно не удивишь. Уже сейчас с большим отрывом впереди всех — петербургский «Зенит». Ради того, чтобы вернуть себе отданное в прошлом сезоне «Краснодару» звание чемпиона России, сине-бело-голубые потратили €32,7 млн. И всего на двух игроков: 28-летнего бразильского полузащитника Жерсона, которого купили у «Фламенго» за €25 млн, и 21-летнего аргентинского левого защитника Романа Вегу, за которого «Аргентинос Хуниорс» получил €7,7 млн. И кажется, что это далеко не предел. Слухов много, и некоторые из них вполне могут стать реальными.
На втором месте по тратам на данный момент расположился «Краснодар». Действующий чемпион России пока что придерживается принципа «сохранить всех лидеров», нежели «усилиться по полной программе». Кто знает, возможно, подобная тактика окажется вполне рабочей: вряд ли лучшая команда страны должна что-то менять, если всё и так было замечательно. Однако какие-то приобретения «быки» уже сделали.
Самый дорогой новичок «Краснодара» на данный момент — 28-летний бразильский центральный полузащитник Дуглас Аугусто. За него французский «Нант» получил от южан €6,5 млн.
Еще один игрок из французской Лиги 1 достался «Краснодару» бесплатно: 31-летний бразильский центральный защитник Жубал стал свободным агентом после ухода из «Осера». Еще три покупки обошлись «быкам» суммарно в €1,45 млн: 24-летний бразильский вингер Густаво Фуртадо из греческой «Ламии» и 23-летний вратарь Александр Корякин из «Родины» были куплены за €500 тыс. каждый, а 28-летний центральный защитник из «Черноморца» Виталий Стежко — за €450 тыс.
Также в топ-5 по тратам на трансферном рынке находятся московское «Динамо» (€6,7 млн; самая дорогая покупка — 30-летний нападающий Иван Сергеев из «Крыльев Советов» за €3,8 млн), ЦСКА (€5,1 млн, потраченных за одного 20-летнего бразильского полузащитника Матеуса Алвеса) и… «Ахмат», который закупился на €4,2 млн (самые дорогие сделки — 28-летний аргентинский вингер Брайан Мансилья из «Оренбурга» за €1,7 млн и 27-летний ангольский полузащитник Эгаш Касинтура, прекрасно говорящий на русском языке, из махачкалинского «Динамо» за €1,2 млн).
Среди топов пока что очень удивляет трансферная активность московского «Спартака». Красно-белые подписали всего лишь одного игрока, не потратив при этом ни копейки: 34-летний нападающий Антон Заболотный достался «Спартаку» бесплатно, поскольку после исключения «Химок» из профессионального футбола Антону, как и всем бывшим игрокам подмосковной команды, нужно было искать новое место работы.
Кто в плюсе
В топ-5 по показателю трансферной выручки оказались «Ростов» (+€4,4 млн), «Крылья Советов» (+€3,8 млн), «Краснодар» (+€3,45 млн), «Оренбург» (+€3 млн) и «Локомотив» (+€2,23 млн).
Своими продажами ростовчане осчастливили два московских клуба: 31-летний центральный защитник Максим Осипенко достался «Динамо» (€2,9 млн), а 30-летний нападающий Николай Комличенко — «Локомотиву» (€1,5 млн). У «Крыльев» единственным источником прибыли стал пока только Сергеев. Еще семь игроков ушли в связи с истечением контракта. Ну, а Владимир Писарский получил бан за ставки на футбольные матчи.
Что касается остальных трех клубов из топа, то там самыми дорогими продажами стали 29-летний бразильский защитник Кайо («Краснодар» получил за него от «Ботафого» €2 млн), уже ранее упомянутый Мансилья (в «Ахмат» за €1,7 млн) и 26-летний армянский левый защитник Наир Тикнизян, который перешел в сербскую «Црвену Звезду» за €1,7 млн.
Самые многообещающие приобретения
На данный момент клубы РПЛ приобрели 12 футболистов стоимостью €1 млн и более. Все остальные — либо дешевле, либо в аренду, либо бесплатно. И больше всего ожиданий от игроков, которые по стоимости покупки занимают места в первой пятерке, что логично: чем дороже футболист, тем выше с него спрос.
Разумеется, очень интересно посмотреть, как проявит себя в новых условиях Жерсон, формально пришедший в «Зенит» на замену Венделу, который, пока не понятно, уйдет или нет. Но от бывшего капитана «Фламенго», недавно сыгравшего на клубном чемпионате мира, а также действующего игрока основной сборной Бразилии явно ждут многого.
Два бразильских полузащитника — Аугусто в «Краснодаре» и Алвес в ЦСКА — тоже должны усилить среднюю линию своих команд, добавив им вариативности. Тот же Алвес в будущем еще может быть очень выгодно продан армейцами в Европу, если будет демонстрировать футбол высокого класса.
Ну и, конечно же, нельзя не отметить Ивана Сергеева. После травмы Константина Тюкавина «Динамо» сильно нуждалось в универсальном забивном форварде. И желательно, с российским паспортом. И вот они его получили. Сергеев — отличный вариант на подмену Тюкавину, а когда Константин вернется в строй, то они могут сыграть и в паре.
Кому еще нужно усилиться
Точно нужно усиление «Спартаку». На одном Заболотном за медалями не угнаться. Большой опытный нападающий есть, осталось приобрести центрального и крайнего защитника, а также центрального полузащитника. И надеяться, что не уведут Угальде — иначе придется рассматривать еще одного высококвалифицированного, мобильного форварда.
А еще красно-белым нужно держать в голове возможный уход полузащитника Эсекьеля Барко. Звездный аргентинец может вернуться на родину из-за семьи: пишут, что без этого жена не разрешит ему видеться с ребенком.
Автор: Алексей Михайлов