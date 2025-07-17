Василий Казарцев назначен главным судьёй на матч «Спартака» с «Динамо» Мх в 1-м туре РПЛ

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Владимир Казьменко.
Матч между «Спартаком» и «Динамо» Махачкала пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
Ранее Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) представил рейтинг судей в матчах РПЛ и Фонбет Кубка России сезона-2024/2025, в котором Василий Казарцев занял 10-е место.