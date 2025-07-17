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Исчерпан ли конфликт Карпина и Талалаева, прервёт ли «Зенит» серию побед? Интриги тура РПЛ

А ещё, например, — сможет ли Деян Станкович впервые в чемпионате России обыграть махачкалинское «Динамо»?

Источник: Чемпионат.com

Мы пережили межсезонье. Уже в пятницу пройдёт матч 1-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. И в нём уже достаточно интриг. Продолжит ли «Зенит» победную серию на старте сезона, сможет ли Деян Станкович найти секрет победы над Махачкалой и как пройдёт личная встреча Валерия Карпина и Андрея Талалаева?

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 18.07.2025, 20:30
Динамо
-
Балтика
-

«Динамо» провело отличное межсезонье — четыре победы и одна ничья. А изменения при Валерии Карпине видны невооружённым глазом. Перестройка схемы, активный прессинг и явное желание показать себя в официальных матчах уже сейчас. «Балтика» же значительно обновилась, поэтому принципы игры ещё до конца не понятны. А главная интрига — Карпин против Андрея Талалаева. В 2023-м у них возник словесный конфликт, когда главный тренер «Балтики» упомянул в своей речи Николая Комличенко, намекнув на его постоянные симуляции. Валерий Георгиевич посоветовал коллеге «закрыть рот». С того момента в РПЛ они не встречались. Интересно, насколько тёплым получится их матч теперь?

Второй год подряд мы столкнёмся с областным дерби. Теперь, правда, уже в 1-м туре. Два предыдущих матча в РПЛ остались за командой Заура Тедеева. Причём пугающе уверенно — «Акрон» демонически побеждал с одинаковым счётом 2:0. Сейчас у Самары новый тренер — Магомед Адиев — и сильно обновившийся состав. Так что мы точно увидим новые «Крылья Советов». Но не факт, что они будут сильнее прежних. У «Акрона» же пока только один новичок — вратарь Виталий Гудиев. Остальные, видимо, на подходе. По статистике тольяттинцы — фавориты, однако Адиев ещё по прошлому сезону показал, что способен удивлять.

«Сочи» ни разу не обыгрывал «Локомотив» в Москве. При этом в двух случаях из пяти матчи завершались вничью. Но сейчас команда Роберта Морено не выглядит соперником, который способен отобрать очки у топа. Всё дело в том, что летом в клубе устроили большую перестройку в руководстве. Так что новички стали подъезжать только в последние две недели. В отличие от того же «Локомотива», ведь там боссы сработали оперативно, пригласив Николая Комличенко, Зелимхана Бакаева и Александра Руденко. Концепция осталась прежней — ориентир на россиян, которые должны завести команду в тройку. Прошлый сезон «Локо» начал феерично. Удастся ли сейчас повторить?

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 19.07.2025, 20:30
Спартак
-
Динамо Мх
-

Махачкала — проклятие для команды Деяна Станковича. В прошлом сезоне «Спартак» четыре раза встречался с дагестанским «Динамо» и выиграл однажды — в групповом этапе Кубка России. А вот в апреле, когда появился последний реальный шанс включиться в чемпионскую гонку, уступил. Причём на своём поле — 1:2. Тогда же появилась та самая цитата про Хесуса Медину, который исполнил пенальти вопреки решению тренера. И про желание поменять 10 футболистов в перерыве. Нынешняя команда Хасаном Биджиева явно не стала сильнее той, которая неплохо выступила в прошлом сезоне. Последствия от потери Эгаша Касинтуры могут оказаться слишком серьёзными. «Спартак» же пока сохранил лидеров. Но в какой они форме, узнаем совсем скоро.

Для действующего чемпиона России это очень удобное начало сезона. Ведь в 9 из 10 последних матчей «Краснодара» и «Пари НН» побеждали именно южане. Нижегородцы выиграли однажды — и то в кубковой встрече, когда против них вышел, по сути, второй состав. Ещё одна деталь не в их пользу — матч пройдёт в Казани. Всё из-за ремонтных работ на стадионе в Нижнем. Так что Алексею Шпилевскому явно не стоит готовиться к оптимистичному старту сезона. У «Краснодара», несмотря на неудачу в Суперкубке, шансов здорово начать сезон явно больше.

Последний раз «Зенит» проигрывал в 1-м туре РПЛ аж в 2002 году при Юрии Морозове. С того момента либо ничьи, либо победы. И вряд ли много шансов, что тенденция прервётся в новом сезоне. Петербуржцы откроют сезон домашним матчем с «Ростовом» — командой, которая избежала революции, но всё равно потеряла несколько ключевых игроков. Да, есть и новички, но «Зенит» матчами на сборах продемонстрировал максимальную готовность к сезону. Цели с учётом обновления столетнего юбилея максимальные. И терять очки на своём поле с такими соперниками команде Сергея Семака никак нельзя.

Грозный удивил многих работой на летнем трансферном рынке. Клуб подписал Брайана Мансилью, Касинтуру, Максима Сидорова, Мохамеда Конате, сильно обновив основную обойму. Очевидно, с таким набором исполнителей команда просто обязана бороться за прямое сохранение места в РПЛ. Другой момент — получится ли у Александра Сторожука оперативно выстроить игру и параллельно добиваться результата. «Рубин» летом решил главную задачу — сохранил Мирлинда Даку, обновив с ним контракт. Так что албанец в клубе ещё надолго. Интересно, что казанская команда довольно успешно играет в Грозном в последние годы. С 2017-го — только два поражения. И даже две победы. Возможно, удастся зацепиться за очки и в этот раз.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 1, 21.07.2025, 17:30
Оренбург
-
ЦСКА
-

Завершит 1-й тур матч в Оренбурге. Местной команде, которая оказалась в РПЛ меньше недели назад, не позавидуешь. Всё это время её комплектовали под Первую лигу, а тут в руки упала путёвка в РПЛ из-за скандала с «Торпедо». Но ничего не поделать — надо играть. А тут ещё и первый соперник — актуальный обладатель Суперкубка страны. Интересно, что за всю историю «Оренбург» только раз побеждал ЦСКА — в далёком 2017-м, когда за команду ещё играли Адесойе Ойеволе, Алексей Сутормин и Джордже Деспотович. Последний, кстати, и забил победный гол. С того момента всё складывается не так удачно. ЦСКА — очевидный фаворит. Но, возможно, оренбуржцам поможет привычная жара, ведь в день матча температура, судя по прогнозу, поднимется до 34 градусов.

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