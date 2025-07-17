Исчерпан ли конфликт Карпина и Талалаева, прервёт ли «Зенит» серию побед? Интриги тура РПЛ

Завершит 1-й тур матч в Оренбурге. Местной команде, которая оказалась в РПЛ меньше недели назад, не позавидуешь. Всё это время её комплектовали под Первую лигу, а тут в руки упала путёвка в РПЛ из-за скандала с «Торпедо». Но ничего не поделать — надо играть. А тут ещё и первый соперник — актуальный обладатель Суперкубка страны. Интересно, что за всю историю «Оренбург» только раз побеждал ЦСКА — в далёком 2017-м, когда за команду ещё играли Адесойе Ойеволе, Алексей Сутормин и Джордже Деспотович. Последний, кстати, и забил победный гол. С того момента всё складывается не так удачно. ЦСКА — очевидный фаворит. Но, возможно, оренбуржцам поможет привычная жара, ведь в день матча температура, судя по прогнозу, поднимется до 34 градусов.