Верхи могут, низы хотят: получится ли у «быков» повторить триумф в РПЛ

— Пока оба претендента на золото прошлого сезона выглядят фаворитами и в предстоящем розыгрыше чемпионата, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко. — Они сохранили основной костяк и сейчас точечно усиливаются качественными футболистами. Есть стабильность в составе, тренерском штабе и руководстве — это плюс для обоих клубов. На этом фоне у других команд свои трудности: «Динамо» и ЦСКА поменяли тренеров, которым нужно время, чтобы разобраться в имеющихся составах и поставить игру. В этом смысле «Спартак» и «Локомотив» выделяются тем, что не стали менять тренеров, состав стабилен, но пока не видно усиления, за счет которого команды могут включиться в борьбу за медали. Хотя каждый из четырех московских клубов при удачном стечении обстоятельств способен выстрелить и навязать борьбу лидерам.