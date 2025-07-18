Верхи могут, низы хотят: получится ли у «быков» повторить триумф в РПЛ

В пятницу матчем между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» стартует новый розыгрыш чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Впервые с 2018 года петербургский «Зенит» его начинает не в качестве действующего победителя турнира. В прошлом сезоне после долгих лет доминирования золотые медали у него отобрал «Краснодар». Их противостояние претендует на статус главной интриги предстоящего соревнования, но не менее интересно будет то, смогут ли включиться в борьбу за первое место московские «Спартак», «Динамо», ЦСКА и «Локомотив». Острой обещает быть и борьба за выживание внизу таблицы, где две команды остались в РПЛ не по спортивному принципу.
Верхи
Шесть сезонов подряд «Зенит» брал золото чемпионата России. Но уже весной 2024 года последняя на данный момент победа в турнире была одержана подопечными Сергея Семака с большим трудом: сине-бело-голубые забрали трофей лишь в последнем туре, воспользовавшись осечкой лидировавшего московского «Динамо».
В прошлом сезоне «Зенит» ярко провел первые туры, но после травмы своего лидера Максима Глушенкова забуксовал и пропустил вперед «Краснодар», который 11-матчевой победной серией сделал заявку на золото. Затем «быки» стали терять очки, и весной казалось, что «Зенит» не оставит им шансов на трофей. Но в итоге к последнему туру южный клуб подошел лидером и не упустил свое.
Петербургский клуб сделал летом два мощных усиления в лице бразильского полузащитника Жерсона и аргетинского защитника Романа Веги. Но и «Краснодар» не отстает. Пока ему удается сохранить основной костяк чемпионского состава. К тому же «быки» приобрели двух бразильцев из чемпионата Франции — защитника Жубала из «Осера» и полузащитника Дугласа Аугусто из «Нанта». Из этого же чемпионата скоро должен подъехать выступающий за тот же «Осер» уругвайский хавбек Гаэтан Перрен.
Вновь, как и год назад, идут слухи о возможном отъезде в Европу одного из лидеров «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Но и в случае его ухода у «быков» остается приобретенный год назад молодой Данила Козлов.
— Пока оба претендента на золото прошлого сезона выглядят фаворитами и в предстоящем розыгрыше чемпионата, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Максим Деменко. — Они сохранили основной костяк и сейчас точечно усиливаются качественными футболистами. Есть стабильность в составе, тренерском штабе и руководстве — это плюс для обоих клубов. На этом фоне у других команд свои трудности: «Динамо» и ЦСКА поменяли тренеров, которым нужно время, чтобы разобраться в имеющихся составах и поставить игру. В этом смысле «Спартак» и «Локомотив» выделяются тем, что не стали менять тренеров, состав стабилен, но пока не видно усиления, за счет которого команды могут включиться в борьбу за медали. Хотя каждый из четырех московских клубов при удачном стечении обстоятельств способен выстрелить и навязать борьбу лидерам.
«Спартак» продлил соглашение на улучшенных условиях с главным тренером Деяном Станковичем, хотя предыдущий контракт действовал еще год. Это решение руководства красно-белых удивило после весеннего провала, когда боровшийся еще в марте за золото коллектив выпал из первой тройки и финишировал четвертым, потратив зимой на трансферы более €30 млн.
Пока у клуба нет масштабных усилений. Он подписал свободным агентом 34-летнего нападающего Антона Заболотного из обанкротившихся «Химок». Это решение вызвало усмешки со стороны публики из-за стереотипа, что этот игрок — не для решения больших задач. Такое мнение возникло еще в конце 2010-х годов, когда Антон не смог пробиться в основу «Зенита». С тех пор он успешно выступал за «Сочи», когда помог ему занять пятое место и выйти в еврокубки, затем сыграл значительную роль в успехе ЦСКА, выиграв с ним в 2023 году Кубок России и серебро чемпионата, а в прошлом сезоне вытянул дышавшие на ладан в финансовом плане «Химки» на 12-е место, что позволило им спастись от вылета из РПЛ по спортивному принципу и выпасть оттуда только из-за отсутствия денег.
Московское «Динамо» прогремело назначением главным тренером Валерия Карпина, который будет совмещать этот пост с аналогичной работой в сборной России. Это сразу вызвало критику со стороны части других клубов, утверждающих, что бело-голубые получили конкурентное преимущество при переговорах с потенциальными новичками. Пока за это лето им удалось подписать знакомого Карпину по «Ростову» защитника Максима Осипенко, а также нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, за которого также боролись «Зенит» и «Спартак».
ЦСКА успешно провел весеннюю часть сезона, поднявшись в чемпионате с шестого места на третье и выиграв Кубок России. Но через неделю после окончания сезона футбольную общественность шокировал уход главного тренера армейцев Марко Николича, ставший неожиданностью и для самого клуба.
Сербский специалист возглавил греческий АЕК. ЦСКА экстренно сумел найти на его место Фабио Челлестини, ранее работавшего в швейцарском «Базеле». Его дебют на официальном уровне случился уже на прошлой неделе, когда красно-синие выиграли Суперкубок России, обыграв в Казани «Краснодар» (1:0).
Московский «Локомотив» не стал почти ничего менять в руководстве и тренерском штабе, а по игрокам усилился двумя нападающими — многолетним лидером «Ростова» Николаем Комличенко и лидером развалившихся «Химок» Александром Руденко. При этом главного творца успехов подмосковного клуба, аргентинского атакующего полузащитника Лукаса Веру, взять не удалось: трансфер в ряды красно-зеленых сорвался в последний момент. В прошлом сезоне «Локо» здорово провел первый круг, когда шел вблизи первого места, но во втором провалился и опустился на шестое место. Тем не менее в недавнем интервью «Спорт-Экспрессу» председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных заявил, что команда может побороться за место в тройке.
— Все четыре московских клуба в равной степени могут как добиться успеха в этом сезоне, поборовшись за золото, так и провалиться, — заявил «Известиям» бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин. — Они менее стабильно выглядят, чем «Краснодар» и «Зенит», где-то поменялись тренеры, которым нужно время для адаптации, но в то же время подобные перемены дополнительно мотивируют команды и иногда позволяют с ходу показывать хорошие результаты. А за «Локомотив» и «Спартак», наоборот, говорит то, что их тренеры уже хорошо знают возможности своих подопечных и могут провести работу над ошибками перед новым сезоном.
Низы
Межсезонье выдалось одним из самых кризисных в истории российского футбола. В результате два вылетевших из РПЛ по итогам прошлого сезона клуба избежали понижения в классе. Первым бенефициаром стал «Пари Нижний Новгород», занявший место «Химок», лишившихся места в премьер-лиге из-за финансовых проблем.
Второй клуб — «Оренбург» — лишь неделю назад выяснил, что его понижение в классе обнулено. Это произошло из-за ситуации с московским «Торпедо», которое заняло второе место в прошлом розыгрыше первой лиги, что давало ему прямой выход в РПЛ.
Но в июне вокруг «автозаводцев» вспыхнул скандал: их основного учредителя Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова задержали правоохранительные органы по подозрению в попытках подкупа судьи нескольких весенних матчей первой лиги. Оба функционера сейчас находятся в СИЗО. Следствие по ним еще ведется, но РФС по итогам своего расследования принял решение отправить «Торпедо» назад в первую лигу. Его место в РПЛ занял «Оренбург», которому теперь придется по ходу сезона до конца летнего трансферного окна искать усиление под премьер-лигу.
Кроме того, из первой лиги поднялась калининградская «Балтика». Также не исключено, что борьбу за выживание поведут самарские «Крылья Советов», существенно сократившие бюджет, а также поменявшие главного тренера и значительную часть состава. Кроме того, могут возникнуть сложности у грозненского «Ахмата», с трудом сохранившего место в РПЛ по итогам переходных матчей с екатеринбургским «Уралом» (1:2; 2:0).
Также интересны перспективы команд, дебютировавших в РПЛ в прошлом сезоне, — махачкалинского «Динамо» и тольяттинского «Акрона». Дагестанский клуб имел самый маленький бюджет в лиге, но за счет удачной селекции, работы тренерского штаба и самоотверженной игры в каждом матче одержал ряд ярких побед над лидерами и в последнем туре обеспечил себе 11-е место, избежав переходных матчей.
«Акрон» тяжело начал чемпионат, но в начале осени, в отличие от других клубов, решился подписать находившегося без работы звездного нападающего Артема Дзюбу. И в значительной степени благодаря ему закрепился в середине таблицы и задолго до финиша решил вопрос с продлением прописки в РПЛ. Сумев переподписать Дзюбу на ближайший сезон, «Акрон» имеет хорошие шансы вновь спастись от вылета.
Чемпионат России в РПЛ, как обычно, пройдет в 30 туров и завершится 17 мая 2026 года, после чего 13-я и 14-я команды в течение недели проведут переходные матчи с 3-й и 4-й командами первой лиги. Клубы РПЛ, занявшие 15-е и 16-е места, вылетят напрямую.
Алексей Фомин