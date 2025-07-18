«После “Зенита” подбородочки взлетели». Чем удивит Карпина Талалаев

Тентон три года подряд входил в топ-3 лучших бомбардиров в Армении — и уже у нас забил два в одной контрольной игре с командой РПЛ. Ковач — лидер и вице-капитан «Партизана», что ещё говорить? В средней линии может сыграть на любой позиции в любой схеме. Ковач хорош универсализмом: может и обороняться, и атаковать. Может быть, чуть-чуть пока не хватает тонкости в атаке. Если он и там добавит, это уже будет игрок, наверное, не для России. Мне очень нравятся такие универсальные футболисты. Другой вопрос, как быстро Стефан адаптируется, — всё-таки футбол в Сербии и Лиге Европы немного другой. Мы часто беседуем. Ковач одним из первых приехал и уже в полной мере прочувствовал специфику нашей работы. Очень надеюсь, что и отдача от него пойдёт быстрее всех.