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Главный тренер «Зенита» Семак: Вендел будет наказан за опоздание

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник команды Вендел будет наказан за опоздание на сборы сине-бело-голубых.

Источник: РИА "Новости"

Ранее появилась информация, что бразильский хавбек может покинуть «Зенит» этим летом.

«Вендел — прекрасный игрок, очень талантливый. Конечно, есть и минусы. За своё опоздание он будет наказан. Думаю, руководство объявит об этом. На сегодняшний день он игрок нашей команды. Он ищет варианты. Если не найдёт их, конечно, он останется в команде», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Новый сезон высшего российского дивизиона стартует 18 июля 2025 года, завершится турнир 17 мая 2026 года.

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