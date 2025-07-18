Почему в матче открытия РПЛ не играет чемпион? Даже в топ-лигах Европы с этим сложности

В Серии А в последние годы стабильно задействуют в матчах открытия чемпионов, но не только их. Как правило, проводятся по две встречи. В прошлом сезоне одновременно играли «Дженоа» (11) с «Интером» (1) и «Парма» (новичок) с «Фиорентиной» (8). Годом ранее тоже были две пары: «Фрозиноне» (новичок) бился с «Наполи» (1), а «Эмполи» (14) — с «Вероной» (17). В сезоне-2022/2023 итальянский чемпионат стартовал с игр «Милан» (1) — «Удинезе» (12) и «Сампдория» (15) — «Аталанта» (8). До того турнир начинался матчами «Интера» (1) с «Дженоа» (11) и «Вероны» (10) с «Сассуоло» (8). А в сезоне-2020/2021 в матче открытия на поле вышли «Фиорентина» (9) и «Торино» (16). Обладатель золотых медалей «Ювентус» вступил в дело на следующий день.