Почему в матче открытия РПЛ не играет чемпион? Даже в топ-лигах Европы с этим сложности

18 июля, стартует новый сезон МИР Российской Премьер-Лиги. Этот чемпионат начинается с противостояния московского «Динамо» с новичком элиты «Балтикой». Возникает вполне естественный вопрос, почему в матче открытия нет чемпиона. Кажется, что такое решение напрашивается само собой для привлечения внимания. Да и вообще, открывал ли когда-нибудь новый сезон РПЛ обладатель золота? Ответы — внутри текста.
Рассказываем, какие клубы чаще всего принимали участие в первом матче чемпионата в XXI веке и кто был особенно успешен. Заодно узнаем, какие команды играют на старте в топ-лигах Европы.
Практически во всех российских чемпионатах начиная с 2001 года был вынесенный по времени матч открытия. Одна игра ставилась раньше остальных — если не на сутки, то хотя бы на несколько часов. Бывало, и на полчаса. Исключением из правила стал сезон-2003. Тогда по воле составителей календаря турнир стартовал с четырёх встреч, которые проходили одновременно. Первыми вышли на поле сразу 8 из 16 команд. С учётом того случая статистика участников матчей открытия выглядит так:
- 5 матчей — «Локомотив»;
- 4 матча — «Динамо» Москва, «Крылья Советов», «Ростов» («Ростсельмаш»);
- 3 матча — «Спартак», «Зенит», ЦСКА, ФК «Москва» («Торпедо-Металлург»);
- 2 матча — «Химки», «Уралан», «Амкар», «Анжи», «Краснодар», «Урал»;
- 1 матч — «Ротор», «Сатурн», «Алания», «Торпедо», «Томь», «Луч-Энергия», «Мордовия», «Волга», «Рубин», «Уфа», «Арсенал», «Акрон», «Ахмат» («Терек»).
Как видно из статистики, «Локомотив» — лидер по количеству матчей открытия. Железнодорожники пять раз выходили на поле в первой игре чемпионата. Впрочем, московское «Динамо» после встречи с «Балтикой» догонит «Локо». Причём у бело-голубых будет пять участий всего за 12 лет (с сезона-2013/2014) и четыре — за последние шесть! А вот «Спартака» не было в матчах открытия с 2015-го.
Сколько раз чемпион России играл в матчах открытия в XXI веке
В XXI веке чемпион России всего трижды участвовал в матчах открытия нового чемпионата. Это случилось в том самом сезоне-2003, когда сразу четыре игры на старте состоялись одновременно. В одной из них обладатель золотых медалей «Локомотив» бился с «Ураланом». На следующий год завоевавший чемпионский титул ЦСКА вышел на первую игру сезона с ФК «Москва» (тогда ещё «Торпедо-Металлург»). А в 2022-м захвативший надолго при Сергее Семаке трон «Зенит» встретился в матче открытия с «Химками».
Но почему в РПЛ первым, как правило, играет не чемпион? В лиге «Чемпионату» ответили, что в системе соревнований российского футбола есть матч за Суперкубок, в котором и так играет чемпион — с обладателем Кубка. С этого матча традиционно начинается новый спортивный сезон.
Подготовка календаря сезона РПЛ, а соответственно, и дебютного матча должна учитывать ограничения различного характера: конкурентный баланс и занятость стадионов другими мероприятиями, логистические ограничения и равномерность распределения матчей повышенного интереса.
Самые успешные участники матчей открытия и главные неудачники
Интересно, что ни одна команда РПЛ, участвовавшая хотя бы в двух матчах открытия, не выиграла все из них. Лучшего результата, как ни удивительно, добились «Крылья Советов». У самарцев — три победы и ничья. Рекордсмен «Локомотив» тоже не уступал: выиграл трижды при двух ничьих. Хорошо начинал и ЦСКА — две победы и одна ничья. А вот, например, у «Спартака» с «Зенитом» по две ничьих при одном выигрыше в трёх матчах открытия. Такая же статистика у уже несуществующей «Москвы».
На главного неудачника тянет, пожалуй, «Ростов». Ни одной победы за четыре попытки! Ростовчане трижды начинали сезон с ничьих и однажды уступили. Московское «Динамо» тоже не феерит в матчах открытия. Бело-голубые по разу выиграли и проиграли, ещё дважды разошлись с соперниками миром. По ничьей и поражению у «Амкара», «Урала», «Уралана» и «Химок».
Самые результативные матчи открытия
Год назад «Локомотив» и «Акрон» выдали весёлый матч открытия с пятью голами. Железнодорожники трижды выходили вперёд, тольяттинцы два раза отыгрывались. Оказалось, что команды Михаила Галактионова и Заура Тедеева повторили рекорд в XXI веке!
Ранее самый результативный матч открытия был с участием того же «Локомотива» в сезоне-2012/2013. Тогда Славен Билич дебютировал в качестве главного тренера железнодорожников с выездной победы во встрече с «Мордовией». И счёт был таким же — 3:2.
Крупнейшая победа и крупнейшее поражение в матчах открытия
Самую крупную победу в матчах открытия одержал «Спартак». А крупнейшее поражение потерпел, соответственно, его соперник — «Рубин». Это была первая игра сезона-2014/2015. Тогда в Казани состоялся дебют нового главного тренера красно-белых Мурата Якина. Его команда катком проехалась по хозяевам: сперва Артём Дзюба оформил дубль, а потом Денис Глушаков и Лукас Барриос добавили по голу. Возможно, та встреча — лучшее воспоминание Якина о работе в России. Больше он никого так не громил.
Все матчи открытия сезона РПЛ в XXI веке
2001. «Ростсельмаш» — «Локомотив» — 0:0.
2002. «Крылья Советов» — «Уралан» — 1:1.
2003. «Торпедо-Металлург» — «Спартак» — 0:0, «Крылья Советов» — «Ротор» — 3:0, «Зенит» — «Сатурн» — 2:1, «Уралан» — «Локомотив» — 1:2.
2004. ЦСКА — «Торпедо-Металлург» — 0:0.
2005. «Крылья Советов» — «Алания» — 2:0.
2006. «Торпедо» — «Томь» — 1:2.
2007. «Луч-Энергия» — ФК «Москва» — 0:1.
2008. «Терек» — «Крылья Советов» — 0:3.
2009. «Амкар» — «Ростов» — 0:0.
2010. ЦСКА — «Амкар» — 1:0.
2011/2012. «Анжи» — «Краснодар» — 0:0.
2012/2013. «Мордовия» — «Локомотив» — 2:3.
2013/2014. «Динамо» М — «Волга» — 2:2.
2014/2015. «Рубин» — «Спартак» — 0:4.
2015/2016. «Спартак» — «Уфа» — 2:2.
2016/2017. «Зенит» — «Локомотив» — 0:0.
2017/2018. «Урал» — «Ростов» — 1:1.
2018/2019. «Урал» — «Анжи» — 0:1.
2019/2020. «Арсенал» — «Динамо» М — 1:1.
2020/2021. «Химки» — ЦСКА — 0:2.
2021/2022. «Ростов» — «Динамо» М — 0:2.
2022/2023. «Химки» — «Зенит» — 1:1.
2023/2024. «Динамо» М — «Краснодар» — 1:3.
2024/2025. «Локомотив» — «Акрон» — 3:2.
А что в топ-лигах Европы? В Германии чемпион играет в матче открытия
В Бундеслиге существует традиция — матч открытия нового сезона проводится с участием чемпиона. По этой причине прошлый чемпионат начинался игрой с участием «Байера», который победил на выезде «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (3:2). До этого год за годом первой стартовала «Бавария». С 2020-го мюнхенцы встретились в матчах открытия с «Шальке» (8:0), мёнхенгладбахской «Боруссией» (1:1), «Айнтрахтом» (6:1) и «Вердером» (4:0).
В Англии, Испании, Италии и Франции такого правила нет. И кто играет?
В остальных топ-лигах Европы нет такого правила. Возьмём для примера последние пять сезонов. В АПЛ в матчах открытия встречались «Манчестер Юнайтед» (восьмое место в предыдущем чемпионате) с «Фулхэмом» (13), «Бёрнли» (новичок лиги) с «Манчестер Сити» (1), «Кристал Пэлас» (12) с «Арсеналом» (5), «Брентфорд» (новичок) с «Арсеналом» (8), «Фулхэм» (новичок) с «Арсеналом» (8). Почему-то лондонских «канониров» трижды подряд ставили на «разогрев».
В Примере за последние пять сезонов были такие матчи открытия: «Атлетик» (5) — «Хетафе» (12), «Альмерия» (17) — «Райо Вальекано» (11), «Осасуна» (10) — «Севилья» (4), «Валенсия» (13) — «Хетафе» (15) и «Эйбар» (14) — «Сельта» (17). Если в Англии в первой игре однажды поучаствовал чемпион «Манчестер Сити», то у испанцев — ни «Барсы», ни «Реала».
В Серии А в последние годы стабильно задействуют в матчах открытия чемпионов, но не только их. Как правило, проводятся по две встречи. В прошлом сезоне одновременно играли «Дженоа» (11) с «Интером» (1) и «Парма» (новичок) с «Фиорентиной» (8). Годом ранее тоже были две пары: «Фрозиноне» (новичок) бился с «Наполи» (1), а «Эмполи» (14) — с «Вероной» (17). В сезоне-2022/2023 итальянский чемпионат стартовал с игр «Милан» (1) — «Удинезе» (12) и «Сампдория» (15) — «Аталанта» (8). До того турнир начинался матчами «Интера» (1) с «Дженоа» (11) и «Вероны» (10) с «Сассуоло» (8). А в сезоне-2020/2021 в матче открытия на поле вышли «Фиорентина» (9) и «Торино» (16). Обладатель золотых медалей «Ювентус» вступил в дело на следующий день.
Во французской Лиге 1 в матче открытия прошлого сезона сыграли «Гавр» (15) и «ПСЖ» (1). Годом ранее первыми вышли на поле «Ницца» (9) и «Лилль» (5). В сезоне-2022/2023 раньше остальных стартовали «Лион» (8) с «Аяччо» (новичок). До того чемпионат начался игрой «Монако» (3) и «Нанта» (18). А в сезоне-2020/2021 в матче открытия приняли участие «Бордо» (12) и «Нант» (13).
А вам бы хотелось, чтобы сезон РПЛ всегда открывал чемпион?