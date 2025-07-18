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«Многие боятся говорить»: Мостовой о совмещении постов Карпиным

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в своем Telegram-канале подверг критике тот факт, что Валерий Карпин работает одновременно главным тренером и сборной России, и московского «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

«Я всю жизнь говорю, что совмещение непозволительно. Ни в одной стране такого нет и не будет. Многие против совмещения постов, но боятся об этом говорить. Я-то не боюсь. Я свободный и открытый человек», — написал Мостовой.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Сборная России и российские клубы не выступают на международных соревнованиях с весны 2022 года по решению Международной федерации футбола и Союза европеских футбольных ассоциаций.