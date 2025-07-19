Сперцян согласился перейти в «Жирону», пишут СМИ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал согласие на переход в испанскую «Жирону», сообщает Armenie Football в социальной сети X.
Сперцян является воспитанником и капитаном «Краснодара». Ранее СМИ сообщали, что английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Пари Сен-Жермен» проявляют интерес к Сперцяну. Сам футболист ранее подтвердил желание попробовать себя в европейских клубах.
«В то время как переговоры между Эдуардом Сперцяном и “ПСЖ” были на продвинутой стадии, игрок, по имеющейся информации, дал согласие на переход в “Жирону”! Представители “Краснодара” и “Жироны” встретятся, чтобы достичь договоренности», — сообщает Armenie Football.
Сперцяну 25 лет. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до конца сезона-2025/26. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, забил 11 голов и стал чемпионом России.