Точилин: «Балтика» по эмоциям превзошла «Динамо», с такими командами тяжело играть

«Динамо» только строится с новым тренером. Прошло не так много времени, чтобы можно было увидеть команду, которую хочет Карпин. В плане результата с «Балтикой» «Динамо» не удовлетворено. Но это первая игра, было и волнение, и давление, и эмоции. Пока рано делать какое-то выводы.