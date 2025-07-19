Новичок «Зенита» Вега рассказал, какие советы давал ему экс-игрок «Барселоны» Милито

И это был тот тренер, который внёс наибольший вклад в моё развитие. Когда наши пути пересеклись, я был очень молод. Габриэль очень много мне помогал. Советами, простыми словами, заботой. Например, он говорил: ты хорошо подкован технически, но для того, чтобы выйти на новый уровень, надо сильно прибавлять в плане оборонительных действий. Какие‑то моменты мы с ним лично разбирали. До сих пор очень благодарен Габриэлю. В том числе за то, что он научил меня понимать, над чем надо работать в тот или иной период карьеры, — приводит слова Веги «Матч ТВ».