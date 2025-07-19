Футболист «Балтики» Саусь: в матче с «Динамо» мы должны были забирать три очка

«Мы провели очень хорошую игру против очень сильного соперника. Первый матч на выезде, было тяжело. Но многие эксперты отметили, что “Балтика” была сильнее “Динамо” и заслуживала победы. Мы должны были забирать три очка, но чуть недоработали на стандарте. В футболе такое бывает, однако будем работать, чтобы в дальнейшем таких ошибок больше не было.