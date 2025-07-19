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Globo: «Зенит» сделал выгодное предложение по Риосу, но он близок к переходу в «Бенфику»

«Зенит» направил выгодное предложение «Палмейрасу» с целью приобрести 25-летнего полузащитника Ричарда Риоса, однако колумбийский футболист не рассматривает переход в санкт-петербургский клуб в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры.

Источник: Чемпионат.com

«Зенит» направил выгодное предложение «Палмейрасу» с целью приобрести 25-летнего полузащитника Ричарда Риоса, однако колумбийский футболист не рассматривает переход в санкт-петербургский клуб в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры. Об этом сообщает Globo.

По информации источника, «Бенфика» близка к покупке Риоса за € 30 млн. При этом из переговоров по подписанию полузащитника вышла «Рома».

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» предложил € 30 млн за трансфер колумбийца.

Полузащитник выступает в составе «Палмейраса» с марта 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.