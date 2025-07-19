Globo: «Зенит» сделал выгодное предложение по Риосу, но он близок к переходу в «Бенфику»

«Зенит» направил выгодное предложение «Палмейрасу» с целью приобрести 25-летнего полузащитника Ричарда Риоса, однако колумбийский футболист не рассматривает переход в санкт-петербургский клуб в качестве приоритетного варианта для продолжения карьеры. Об этом сообщает Globo.