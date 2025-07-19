Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
15:30
Акрон
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.63
X
3.43
П2
2.85
Футбол. Премьер-лига
18:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.03
П2
5.30
Футбол. Премьер-лига
20:30
Спартак
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.00
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
20.07
Пари Нижний Новгород
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
5.99
X
4.52
П2
1.54
Футбол. Премьер-лига
20.07
Зенит
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.80
П2
11.25
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Балтика
1
П1
X
П2

Игорь Колыванов высказался о ничьей «Динамо» в матче с «Балтикой»

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» (1:1).

Источник: Чемпионат.com

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» (1:1). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

«У “Динамо” была командная ошибка в пропущенном голе. Игра складывалась тяжело — “Балтика” организованно вышла на игру. Физически команда хорошо готова, поэтому “Динамо” было непросто. Впереди у команды практически ничего не получалось. Мы привыкли, что “Динамо” разыгрывает в середине поля, но соперник хорошо играл. Был высокий прессинг от “Балтики”. Гладышев пытался что-то создать, но один в поле не воин. Фернандес сыграл не очень хорошо — тяжеловатый, не успевал», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч с «Балтикой» стал для «Динамо» первым в РПЛ под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Специалист возглавил бело-голубых перед стартом нового сезона. «Балтика» квалифицировалась в РПЛ по итогам минувшего сезона. Во 2-м туре калининградцы встретятся со «Спартаком».