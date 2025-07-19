Игорь Колыванов высказался о ничьей «Динамо» в матче с «Балтикой»

«У “Динамо” была командная ошибка в пропущенном голе. Игра складывалась тяжело — “Балтика” организованно вышла на игру. Физически команда хорошо готова, поэтому “Динамо” было непросто. Впереди у команды практически ничего не получалось. Мы привыкли, что “Динамо” разыгрывает в середине поля, но соперник хорошо играл. Был высокий прессинг от “Балтики”. Гладышев пытался что-то создать, но один в поле не воин. Фернандес сыграл не очень хорошо — тяжеловатый, не успевал», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.