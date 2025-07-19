Игорь Колыванов: Карраскаль большая потеря для «Динамо», чем Чавес

«Чавес выбыл до конца сезона из-за травмы, но и Карраскаль собирается покинуть команду. Хорхе большая потеря для “Динамо”, чем Чавес. Хотя мексиканец хорошо себя проявил, но Карраскаль с Бителло ведут игру команды. Они играют успешно, интересно. Хорхе — значимая потеря. “Динамо” надо подумать о приобретении ещё одного полузащитника», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.