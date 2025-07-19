Генеральный директор «Пари НН» сообщил о переговорах по Босельи с другими клубами

Но важно в плане денег, если есть предложение со стороны западного клуба. Не факт, что западный клуб способен заплатить. Можно вспомнить кейс ЦСКА, который до сих пор даже через CAS не может получить деньги из Великобритании. CAS говорит, что не может поддержать российский клуб, и говорят, что заплатят, когда закончится вся геополитическая ситуация. Будет хорошо, если на «Вест Хэм» наложат запрет на трансферы, но мы не можем себе позволить ждать деньги годами. У нас не такие финансовые возможности, как у ЦСКА«, — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.