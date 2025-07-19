Все 63 арбитра успешно прошли тестирование перед стартом сезона-2025/2026 РПЛ

Сообщается, что по итогам сбора все арбитры прошли итоговое тестирование: теоретический и видеоэкзамены, а также фитнес-тест. Напомним, сезон-2025/2026 РПЛ стартовал в пятницу, 18 июля, матчем 1-го тура между «Динамо» и «Балтикой» (1:1).