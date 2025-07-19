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«Сочи» арендовал у «Локомотива» Корнеева

«Сочи» арендовал у «Локомотива» Корнеева на сезон-2025/26.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. «Сочи» в своем Telegram-канале объявил об аренде нападающего московского «Локомотива» Артема Корнеева.

Арендное соглашение рассчитано на сезон-2025/26. В команде он будет выступать под 18-м номером.

Корнееву 19 лет. Воспитанник «Локомотива» выступал за команды железнодорожников разных возрастов. Также он принял участие в 18 играх за юношеские сборные России в различных возрастных группах, в которых отметился двумя голами.

В субботу «Сочи» на выезде сыграет с «Локомотивом» в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).