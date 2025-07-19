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«Акрон» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ-2025/2026

Сегодня, 19 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов».

Источник: Чемпионат.com

Сегодня, 19 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Начало игры — в 15:30 по московскому времени. Команды представили стартовые составы на игру.

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Гудиев (вратарь), Савичев (капитан), Неделчару, Бокоев, Фернандес, Пестряков, Лончар, Джурасович, Болдырев, Джаковац, Дзюба.

«Крылья Советов»: Песьяков (вратарь, капитан), Божин, Лепский, Костанца, Печенин, Ороз, Сутормин, Бабкин, Рахманович, Бобёр, Раков.

В прошлом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Акрон», проводивший дебютный сезон в элитном дивизионе, занял девятое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» финишировали на 10-й строчке. Чемпионом страны стал «Краснодар».

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