Обладатель Кубка УЕФА призвал расширить РПЛ до 18 команд

«Для такой великой страны, как Россия, 12 команд — мало. Я считаю, что в РПЛ должно быть 18 команд! Так рекомендует даже УЕФА. Тем более сейчас изоляция. По поводу скандалов — это часть игры. По поводу перехода: мы перешли на “осень‑весна”, потому что это европейская модель. Так удобнее для игры в еврокубках», — считает Газзаев.