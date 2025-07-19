«Локомотив» — «Сочи»: Руденко и Комличенко дебютируют за железнодорожников, Пиняев не попал в заявку

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.
В составе хозяев с первых минут дебютируют Александр Руденко и Николай Комличенко. Зелимхан Бакаев начнет игру на скамейке, Сергей Пиняев не попал в заявку.
«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Руденко, Салтыков, Комличенко.
Запасные: Лантратов, Веселов, Ньямси, Фассон, Погостнов, Годяев, Бакаев, Сарвели, Мялковский, Воробьев.
«Сочи»: Дегтев, Макарчук, Литвинов, Марсело, Заика, Начо, Зиньковский, Васильев, Барт, Крамарич, Гуарирапа.
Запасные: Рудаков, Чирков, Кайнов, Корнеев, Магаль, Ежов, Осипов, Игнатов.