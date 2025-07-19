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«Локомотив» — «Сочи»: Руденко и Комличенко дебютируют за железнодорожников, Пиняев не попал в заявку

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Сочи» в 1-м туре РПЛ.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

В составе хозяев с первых минут дебютируют Александр Руденко и Николай Комличенко. Зелимхан Бакаев начнет игру на скамейке, Сергей Пиняев не попал в заявку.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Руденко, Салтыков, Комличенко.

Запасные: Лантратов, Веселов, Ньямси, Фассон, Погостнов, Годяев, Бакаев, Сарвели, Мялковский, Воробьев.

«Сочи»: Дегтев, Макарчук, Литвинов, Марсело, Заика, Начо, Зиньковский, Васильев, Барт, Крамарич, Гуарирапа.

Запасные: Рудаков, Чирков, Кайнов, Корнеев, Магаль, Ежов, Осипов, Игнатов.

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