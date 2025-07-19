«Крылья Советов» сыграли вничью с «Акроном» в матче РПЛ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» в гостевом матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, которая прошла в субботу в Самаре, закончилась со счетом 1:1. В составе «Акрона» отличился Йонуц Неделчару (45-я минута), гол «Крыльев Советов» на счету 20-летнего Вадима Ракова (57), для которого этот матч стал дебютным за команду в РПЛ.
Неделчару забил второй мяч в чемпионате России, отличившись впервые с мая 2019 года.
Во втором туре «Акрон» 26 июля нанесет визит «Сочи», а «Крылья Советов» днем ранее проведут гостевой матч с «Нижним Новгородом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
19.07.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 10010 зрителей
Главные тренеры
Заур Тедеев
Магомед Адиев
Голы
Акрон
Йонуц Неделчару
45+1′
Крылья Советов
Вадим Раков
(Фернандо Костанца)
56′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
5
Алекса Джурасович
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
77
Константин Савичев
19
Марат Бокоев
71
Дмитрий Пестряков
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
15
Стефан Лончар
84′
6
Максим Кузьмин
35
Ифет Джаковац
63′
17
Солтмурад Бакаев
91
Максим Болдырев
63′
80
Хетаг Хосонов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
47
Сергей Божин
2
Кирилл Печенин
18
Иван Лепский
22
Фернандо Костанца
6
Сергей Бабкин
9
Алексей Сутормин
90+2′
11
Амар Рахманович
77′
8
Максим Витюгов
17
Иван Бобер
69′
26
Джимми Марин
5
Доминик Ороз
86′
4
Александр Солдатенков
7
Вадим Раков
69′
73
Владислав Шитов
Статистика
Акрон
Крылья Советов
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
6
5
Угловые
7
2
Фолы
15
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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