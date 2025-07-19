Дзюбу просто «выключили» из дерби! А дебютант «Крыльев» Раков положил шедевр

«Акрон» и «Крылья Советов» открыли для себя сезон РПЛ-2025/2026 очным дерби. И итоговым счётом встречи устроили косплей стартовавших вчера московского «Динамо» и «Балтики».
«Крылья Советов» вышли на поле в сильно обновлённом составе. После активной трансферной кампании за клуб в РПЛ дебютировали сразу три футболиста: Вадим Раков, Алексей Сутормин и Иван Лепский. Но на старте матча основное внимание традиционно приковал к себе форвард «Акрона» Артём Дзюба. Однако защитники «Крыльев» здорово закрыли лучшего бомбардира в истории российского футбола. Эмоции 36-летнего футболиста здорово описал один из моментов тайма, когда Дзюба что-то агрессивно высказывал партнёрам. А чуть позже Артём спорил с судьёй Ранэлем Зияковым, доказывая, что на нём сфолили. В общем, нападающий «Акрона» искал причины неудач во внешних факторах.
Преимущества в первом тайме не было ни у одной из команд. Моменты создавали как «Акрон», так и «Крылья Советов». Самым ярким эпизодом в первой половине стал эпизод, когда полузащитник тольяттинцев Дмитрий Пестряков пробил головой под штангу. Но голкипер «Крыльев» Сергей Песьяков в красивом прыжке спас самарцев от проблем.
Но в концовке тайма вратарь уже не выручил команду. На 45+1-й минуте центральный защитник «Акрона» Йонуц Неделчяру открыл счёт: он оказался один с мячом в чужой штрафной и пробил Песьякова. Не зря защитник взял 24-й номер, под которым ранее выступал Дзюба.
Старт второго тайма получился комфортным для «Акрона». Тольяттинцы сами не форсировали атаки, а у «Крыльев» ничего не получалось в атаке. До 56-й минуты. Именно тогда Вадим Раков забил (пока что) лучший мяч сезона! 20-летний форвард совершил забег с центра поля к штрафной «Акрона», откуда зарядил в верхний угол. Мяч рикошетом от штанги влетел в створ ворот Виталия Гудиева. Красиво — 1:1.
«Акрон» тут же мог снова выйти вперёд, но форвард Ифет Джаковац из опасной позиции пробил прямо в соперника. А затем началась тяжёлая, тягучая игра для обеих команд. Оба представителя Самарской области планировали одержать победу перед присутствовавшим на матче губернатором Вячеславом Федорищевым.
Но у «Акрона» и «Крыльев» так и не вышло забить решающий мяч. Хотя на концовку могло повлиять потенциальное удаление Солтмурада Бакаева: вингер тольяттинцев грубо влетел в ногу Александра Солдатенкова. Однако ни Зияков, ни VAR не отреагировали на момент.
«Акрон» до сих пор непобедим для самарцев в матчах РПЛ (3 игры — 2 победы тольяттинцев). «Крылья» же только ищут баланс и оптимальный стиль. Ничья — неплохой результат для команды Магомеда Адиева в 1-м туре.
Автор: Никита Паглазов
Заур Тедеев
Магомед Адиев
Йонуц Неделчару
45+1′
Вадим Раков
(Фернандо Костанца)
56′
88
Виталий Гудиев
21
Роберто Фернандес
5
Алекса Джурасович
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
77
Константин Савичев
19
Марат Бокоев
71
Дмитрий Пестряков
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
15
Стефан Лончар
84′
6
Максим Кузьмин
35
Ифет Джаковац
63′
17
Солтмурад Бакаев
91
Максим Болдырев
63′
80
Хетаг Хосонов
30
Сергей Песьяков
47
Сергей Божин
2
Кирилл Печенин
18
Иван Лепский
22
Фернандо Костанца
6
Сергей Бабкин
9
Алексей Сутормин
90+2′
11
Амар Рахманович
77′
8
Максим Витюгов
17
Иван Бобер
69′
26
Джимми Марин
5
Доминик Ороз
86′
4
Александр Солдатенков
7
Вадим Раков
69′
73
Владислав Шитов
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
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