Дзюбу просто «выключили» из дерби! А дебютант «Крыльев» Раков положил шедевр

«Крылья Советов» вышли на поле в сильно обновлённом составе. После активной трансферной кампании за клуб в РПЛ дебютировали сразу три футболиста: Вадим Раков, Алексей Сутормин и Иван Лепский. Но на старте матча основное внимание традиционно приковал к себе форвард «Акрона» Артём Дзюба. Однако защитники «Крыльев» здорово закрыли лучшего бомбардира в истории российского футбола. Эмоции 36-летнего футболиста здорово описал один из моментов тайма, когда Дзюба что-то агрессивно высказывал партнёрам. А чуть позже Артём спорил с судьёй Ранэлем Зияковым, доказывая, что на нём сфолили. В общем, нападающий «Акрона» искал причины неудач во внешних факторах.